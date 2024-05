Corinthians: Vai de Bet se irrita com denúncia e estuda rescindir contrato

A Vai de Bet, patrocinadora máster do Corinthians, estuda rescindir o contrato.

O que aconteceu

A Vai de Bet está incomodada com as notícias recentes sobre o contrato de intermediação do acordo, conforme adiantou o GE. A denúncia foi publicada na coluna de Juca Kfouri no UOL.

A empresa disse ao Corinthians que a parceria tem como um dos objetivos trazer credibilidade para a marca, e que caso esse cenário continue vai estudar formas de rescindir o contrato. O acordo de R$ 370 milhões é válido por três anos.