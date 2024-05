Liga Europa: Atacante faz 3, Atalanta amassa Leverkusen invicto e é campeã

A Atalanta voltou a conquistar um troféu de primeiro escalão após 61 anos. O time de Bérgamo só ergueu taças em divisões inferiores da Itália de 1963 para cá. A Liga Europa de 2023/24 é o primeiro título continental da história do clube.

Como foi o jogo

Lookman rapidamente se tornou o nome do jogo. O atacante foi o responsável por transformar uma boa performance da Atalanta em grande vantagem. Aos 12' ele mostrou bom posicionamento para empurrar ao gol vazio, mas foi aos 26' que realmente brilhou. Com um golaço, o nigeriano deixou o clube italiano muito perto de um título histórico.

Leverkusen não se encontrou no primeiro tempo. A Atalanta jogou mais preocupada em manter a vantagem do que em atacar após os dois gols de Lookman. Naturalmente o time de Xabi Alonso passou a ficar mais com a bola e buscar espaços na defesa adversária. No entanto, não conseguiu gerar chances claras, e foi para o vestiário tendo uma atuação frustrante.

Xabi Alonso trocou lateral por centroavante. O técnico do Leverkusen viu que precisava mexer na estrutura do time para buscar o empate e voltou com Boniface no lugar de Stanisic. Se a performance dos campeões alemães continuou pouco inspirada, ao menos a equipe se impôs territorialmente e passou a ocupar o campo ofensivo.

"Pacto" quebrado. Acostumado a reverter situações difíceis nesta temporada, o Leverkusen não foi capaz pela primeira vez. A Atalanta se segurou com tranquilidade na defesa e desferiu o golpe derradeiro aos 30'. O herói não poderia ser diferente: Lookman, com mais um golaço, decretou o título da Atalanta.