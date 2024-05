Real Madrid estabelece alvos para repor saída de Kroos; veja os cotados

O Real Madrid já tem dois nomes no radar para substituir Toni Kroos, que se aposenta ao final da Eurocopa. Segundo o jornal espanhol As, o time merengue está de olho em Kimmich, do Bayern de Munique, e Rodri, do Manchester City.

O que aconteceu

Kimmich tem contrato até o meio de 2025, mas não descarta uma saída do Bayern. O jogador de 30 anos, que busca — de acordo com o jornal — seu "último grande contrato no mundo do futebol", elogiou o Real em entrevista recente.