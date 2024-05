Cambistas oferecem ingressos de mais de R$ 439 mil para final da Champions

O valor do lugar no setor à beira do campo seria de 50 mil libras. Há também um adicional de 17 mil libras por uma taxa de reserva.

A UEFA colocou 60 mil ingressos à venda para a final da Champions em abril e os valores variavam entre 70 e 610 euros (R$ 390 e R$ 3,4 mil). Os bilhetes do canal oficial já estão esgotados.

Além da final da Liga dos Campeões, cambistas também tentam vender ingressos para a decisão da Copa da Inglaterra. O clássico entre Manchester City e Manchester United , também em Wembley, teve ingressos por mais de 13 mil libras (mais de R$ 85 mil reais).

Ao serem procuradas, a UEFA e a Associação de Futebol da Inglaterra reprimiram os atos de vendas online ilegais. As organizações alertaram para o golpe com bilhetes falsos e pediram para que torcedores não comprem de vendedores não autorizados.