Sonho do São Paulo, Alex Sandro vai deixar Juventus, mas prioriza Europa

O lateral-esquerdo Alex Sandro vai deixar a Juventus (ITA) ao final de seu contrato, no meio deste ano. O jogador é sonho do São Paulo para a lateral-esquerda, mas seu desejo é seguir na Europa.

O que aconteceu

Alex Sandro e seu estafe foram procurados pelo São Paulo entre o final do ano passado e o início deste ano. Foi feito um contato na época de Dorival Jr, quando a situação de Caio Paulista começava a rumar para uma saída.

O Tricolor ouviu que o jogador deixaria a Juventus no meio do ano, mas que sua preferência era seguir na Europa. Alex Sandro está há nove anos no clube italiano.