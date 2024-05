Santos goleia Brusque e retoma ponta da Série B; Patati faz 1º gol na Vila

Por conta dos conflitos causados por torcedores na última rodada do Brasileirão passado, o Santos havia sido punido pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) e seria obrigado a jogar com portões fechados na Série B, mas conquistou uma liberação do tribunal para receber torcedores. A condição do STJD é que o Peixe reverta a renda da partida em doação para os atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A renda foi de cerca de R$ 736 mil.

Classificação e jogos Série B

Como foi o jogo

O Santos não tomou conhecimento do Brusque e abriu 3 a 0 de vantagem logo no primeiro tempo da partida. O primeiro gol do Peixe saiu aos 22 minutos do 1º tempo, após Weslley Patati tentar um cruzamento na área e acertar no canto do goleiro Matheus Nogueira. Giuliano, aos 34 minutos, e Willian Bigode, aos 41', completaram o massacre alvinegro na primeira etapa.

O 2º tempo começou com uma situação inusitada. Keké, do Brusque, entrou no intervalo da partida no lugar de Anderson Rosa, mas com apenas 4 minutos em campo sentiu dores na perna esquerda e precisou ser substituído por Diego Tavares. O Santos continuou dominando a partida e não deu espaço para o Brusque, que não conseguiu ameaçar o Peixe na Vila Belmiro em nenhum momento na segunda etapa. Aos 35' do 2º tempo, Morelos, que havia entrado no lugar de Willian Bigode, anotou o 4º gol do Peixe.

Gols e destaques

1 x 0: O lateral João Pedro Chermont toca na meia-direita para Weslley Patati, que cruza fechado. A bola passa por todo mundi e entra no canto direito de Matheus Nogueira.