São Paulo: Lucas revela conversa com Zubeldía e onde vai jogar com técnico

O atacante Lucas vai atuar também aberto pelo lado do campo e não só centralizado como prefere sob comando de Luis Zubeldía.

O que aconteceu

Lucas teve uma conversa com Zubeldía antes da volta aos gramados. O atacante falou sobre suas preferências em campo e ouviu as ideias do argentino para ele.

Zubeldía vê Lucas atuando nas três posições do meio para frente: na direita, na esquerda e centralizado. Contra o Barcelona (EQU), Lucas entrou pela direita e terminou o jogo na esquerda.