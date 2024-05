Zubeldía chama reuniões, entra no jogo e prioriza renovação de Welington

Welington era o atleta com mais jogos na temporada até se lesionar, mas retornou em duas semanas e já voltou a ser titular contra o Barcelona. Em sua ausência, Patryck Lanza teve altos e baixos e foi defendido por Zubeldía, mas na primeira oportunidade o camisa 6 já voltou à titularidade.

Welington foi eleito o melhor em campo na partida de ontem pela plataforma especializada Footstats. O lateral recebeu nota 6,7.

