Gabigol causa incredulidade no Ninho e fica mais perto de deixar o Flamengo

As decisões foram tomadas por Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Fla. Tanto a definição da multa de 10% do salário CLT quanto a de tirar a camisa 10 do atacante. Foi ele quem comunicou a definição ao atleta durante a tarde.

Rodolfo Landim não esteve no Ninho. Ele participou das conversas anteriores, somente. A reunião no CT foi considerada "formalidade", ou seja, somente para comunicar a decisão.

O jogador não conseguiu provar que a imagem era mentirosa, conforme nota da assessoria no dia anterior. Ele também não assumiu publicamente o erro e soltou comunicado somente falando sobre a perda da camisa 10. O UOL tentou contato com o estafe do atleta para entender se o posicionamento se mantinha, mas não obteve resposta.

A confraternização na casa de Gabriel envolveu alguns funcionários do Flamengo. A ideia era celebrar as pessoas que foram visitar ele durante o período de suspensão. Ele, vale lembrar, foi recebido com aplausos e um corredor de pessoas do clube na volta ao CT.

Longe do Fla

Gabigol ainda nutria algum apoio dentro do Flamengo, mas ficou sem clima. O prestígio junto ao elenco já não era o mesmo de outrora e ganhou novos ares após a imagem vazada. A relação com a torcida, que era de apoio, virou de revolta e decepção.