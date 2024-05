Weverton fala em aprendizado após derrota do Palmeiras e mira Libertadores

Sem ter muito tempo para lamentar a derrota de domingo em Barueri, o Palmeiras se reapresentou nesta segunda de olho no jogo do meio de semana contra o Independiente Dell Valle pela Libertadores. Experiente, o goleiro Weverton deu o tom do pensamento do grupo.

"Hora de olhar para a frente e aprender com os nossos erros, aprender com a derrota e já se preparar para o Independiente. Vamos ter pela frente um adversário jovem e que joga com muita intensidade", comentou o goleiro.

A derrota de domingo impediu o Palmeiras de brigar diretamente pela primeira posição do Brasileiro. Segundo Weverton, o momento é de reflexão. "Perder nunca é bom, mas muitas vezes a derrota nos traz aprendizado e lições para o próximo jogo. No domingo, em Barueri, as coisas não deram certo", disse o goleiro.