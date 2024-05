Palmeiras anuncia ingresso solidário para ajudar vítimas das chuvas no RS

O Palmeiras anunciou neste domingo (12) que venderá ingressos solidários para ajudar as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. Toda a renda será destinada ao afetados pelas enchentes por meio da ONG Ação da Cidadania.

O que aconteceu

O clube simulará uma partida no Allianz Parque, com ingressos entre R$ 10 e R$ 20. Todos os setores do estádio estarão disponíveis.

O Palmeiras também doará a renda líquida do jogo deste domingo (12) contra o Athletico. Os jogadores —assim como no jogo contra o Liverpool-URU — terão um QR code estampado na camisa para divulgar a campanha de doações realizada pela ONG Ação da Cidadania.