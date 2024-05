Diretor diz que Flamengo é contra a paralisação do Campeonato Brasileiro

O diretor de futebol Bruno Spindel afirmou que o Flamengo é contrário à paralisação do Brasileirão porque, no entendimento do clube, o Rubro-Negro pode "ajudar muito mais" a população gaúcha se o campeonato seguir.

O que aconteceu

Spindel se solidarizou com os afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul e disse que o Fla está fazendo de tudo para ajudar. O Rubro-Negro está participando de campanhas de auxílio e disponibilizou as suas instalações esportivas para Inter, Grêmio e Juventude, clubes gaúchos da Série A.

O diretor acrescentou que o Flamengo acredita que pode ajudar mais se o Brasileirão continuar sendo disputado. Ele ponderou que "outras atividades" no Brasil não foram interrompidas em decorrência da catástrofe no sul do país. Spindel falou em entrevista coletiva após a vitória sobre o Corinthians.