Flaco López recebe propostas, mas Palmeiras veta saída do artilheiro

O atacante de 23 anos foi alvo do River Plate e do Racing no início da temporada, mas o Palmeiras acreditou no trabalho a longo prazo que fez com o atleta e recusou qualquer sondagem. A equipe de nutrição fez um trabalho conjunto com o time de preparação física para Flaco ganhar massa muscular e conseguir "explodir" seu desempenho no Alviverde.

Flaco tem características que fogem dos outros atacantes do elenco alviverde, e Abel não quer perder essa opção. O técnico português gosta de escalar sua equipe conforme o adversário que vai enfrentar, e Flaco, com 1,90m e seu ótimo jogo aéreo ofensivo, é uma opção valiosa.

O Palmeiras pagou R$ 45 milhões por Flaco em 2022 e só negocia o atleta se chegar uma proposta totalmente irrecusável.

