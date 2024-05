Avião de Leila aguarda abertura de aeroporto de Caxias para levar doações

O avião particular da presidente Leila Pereira, do Palmeiras, já está carregado com doações para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. A aeronave — que está no aeroporto de Congonhas (SP) — aguarda a abertura do Aeroporto de Caxias do Sul para decolar.

O que aconteceu

O avião da Placar levará cinco toneladas de mantimentos. A aeronave foi carregada com cestas básicas, medicamentos, latas de leite em pó e integral, agasalhos, sapatos e cobertores.

A viagem estava prevista para este sábado (11), mas precisou ser adiada para domingo (12) de manhã. Aeroporto de Caxias, principal porta de entrada aérea para a chegada de donativos, está fechado desde o início da tarde.