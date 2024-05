O que a convocação para Copa América mostra sobre como a seleção vai jogar

Dorival colocou os nomes à mesa. Com dois jogos no passado, mais dois amistosos adiante e a uma Copa América para vencer, o técnico trouxe os 23 jogadores que entende serem os melhores do momento. E mais: os que vão executar a ideia de jogo que ele pretende.

O que Dorival quer?

O treinador resumiu em uma das respostas o comportamento desejado para a seleção: "Compacta, forte, combativa, agressiva".

O que isso significa

Jogadores móveis, versáteis e que tragam uma dinâmica de jogo. O Brasil, por exemplo, não tem um volante que jogue de forma fixa à frente da área. E, na outra ponta, também não tem um centroavante com característica mais estática na área.