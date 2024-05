Dorival Jr explica lista de convocados com apenas três que atuam no Brasil

Endrick

"Que vá conhecer a Disney, não tenho dúvida. Mas que vá principalmente focado no espírito e objetivo que temos. É um processo natural como o Abel disse, convivendo com o atleta todos os dias. É natural que tenha motivos para colocar, a evolução acontece, jogador muda muito em três meses, imagina em um ano. Foi protagonista de uma grande conquista do seu clube, entrou bem nos amistosos e ainda pode melhorar muito. Que se sinta cada vez mais confortável. Experiência só vai acontecer com partidas e treinamentos em repetição. A equipe apresentou coisas boas, mas pode se encontrar ainda mais".

Volta de líderes

"Liderança é muito importante. Fizemos outras lideranças surgirem na primeira convocação. A presença e postura do Danilo, que não o tinha, por exemplo. Quantas convocações e representatividade no novo grupo foi muito importante. Paquetá, Guimarães, enfim. Ambiente criado no primeiro grupo que viajou chamou a atenção. Nos enche de orgulho ver todos lutando e trabalhando por um único objetivo. Com ambições e sem vaidade. Aqueles que foram deixaram ótimo recado e podem voltar a qualquer momento. Fabricio Bruno não foi convocado na primeira, foi na segunda e atuou nas duas partidas. Não tem uma regra única e clara. O que vermos no momento vai definir um ou outro nome. Avaliamos pelo menos uns 60, todos foram muito bem avaliados. Podemos acertar ou errar na concepção de um e outro, não vamos agradar a todos e nem quero isso, mas queremos uma seleção convicta para fazer a melhor Copa América possível. E a Copa América já começa nos dois amistosos anteriores. Que surja o melhor de cada um e ganharíamos muito coletivamente. Organizada, a seleção brasileira ganha muito".

Vini - plano preventivo para a "perseguição"

"Isso é natural de qualquer atleta, saber se defender dentro do campo. Será caçado? Acredito que sim. Mas tem capacidade suficiente para encontrar caminhos que poucos encontram e isso tem feito a diferença nos últimos anos. O futebol do Vini está ainda mais vistoso e objetivo. Que continue rendendo o que rende no clube. Que não joguemos responsabilidade excessiva. Que todos participem para que o Vini seja decisivo como é no clube".