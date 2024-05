Jogadores de Fla, Vasco e grupo Sorriso Maroto doam 26 toneladas para o RS

Jogadores de Flamengo e Vasco se uniram ao grupo de pagode Sorriso Maroto e, junto com demais atletas e integrantes da igreja que frequentam, arrecadaram 26 toneladas e enviaram para o Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

A mobilização foi planejada pelo Instituto Assistencial da Igreja Atitude (RJ). Os caminhões do grupo Sorriso Maroto, que são utilizados nos shows, foram utilizados para levar os mantimentos até o quartel da Marinha e transportados para um navio que rumou ao estado gaúcho.

Léo Ortiz, do Fla, e Jair e Léo, do Vasco, fizeram questão de participar ativamente do trabalho. O trio ajudou a colocar as doações nos caminhões junto com os demais voluntários.