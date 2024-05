Clima de Libertadores? Vini Jr. irrita jogador do Bayern com cera; assista

Vini Jr. protagonizou uma cena digna de Libertadores na virada heroica do Real Madrid sobre o Bayern de Munique, na última quarta-feira (8), pela semifinal da Champions League.

O que aconteceu

Vini Jr. retardou o jogo ao demorar para cobrar um lateral a favor do Real Madrid logo após a virada. A atitude do brasileiro deixou Joshua Kimmich, lateral do Bayern, bastante irritado.

Kimmich tentou entregar a bola para Vini Jr, que a deixou cair no gramado de propósito. O alemão, então, voltou a pegar a bola e a colocou no peito do brasileiro. Desta vez, o camisa 7 jogou no chão e sinalizou que a cobrança seria feita por outro jogador.