Jogadores têm casas submersas e perdem tudo em enchentes no RS

Itaqui, de 33 anos, mora no bairro Mathias Velho, em Canoas e foi informado do pedido de evacuação da prefeitura na última semana. Então retirou a esposa e o filho de sete anos para a cidade de Gravataí, onde estão agora, na casa dos pais dele.

Durante a madrugada, o atleta tirou o carro deles com pertences do filho do local e também elevou pertences imaginando que a enchente não chegaria ao topo da casa. Entre as setas, na foto acima.

"Mas foi uma enxurrada, muito rápido. Em questão de horas, minutos... O pátio estava seco, depois água pelo joelho, e depois vimos fotos de drones da casa, com água passando do teto", contou.

Em segurança, eles agora se preparam para rever a casa, mas sem esperança de encontrar algo que possa ser aproveitado. O momento é de unir forças para recomeçar.

É um recomeço, é reconstruir, são as palavras para este momento. Não temos qualquer previsão para voltar lá. Trabalhamos com a hipótese, quase certeza de que tudo foi perdido, está submerso há três dias. Mas precisamos preservar o que tem valor, que é a nossa integridade. Vamos cuidar do nosso psicológico para voltar lá com forças para recomeçar. Não tem outra alternativa, precisamos ser fortes, encarar de frente, isso afetou todo mundo, vamos nos ajudar e conseguir dar a volta por cima o quanto antes

Itaqui, jogador do Monsoon