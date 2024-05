Neymar doa alimentos para vítimas das chuvas no RS: 'ajudar nunca é demais'

Neymar encheu seu avião com doações para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. O atacante do Al-Hilal compartilhou a ação em postagem nas suas redes sociais e aproveitou para "incentivar ainda mais as pessoas a ajudar".

Momento delicado que o nosso Brasil está passando e ajudar nunca é demais, independente da sua condição financeira, o que importa é o que você carrega no coração. Neymar, no Instagram

O que aconteceu

Neymar doou água e mantimentos para as vítimas da chuva. O atacante usou seu jatinho para levar as doações até o Rio Grande do Sul.