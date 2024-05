Clubes vivem incerteza por causa de enchentes e podem deixar RS para jogar

O CT de Alvorada, do Inter, também sofreu com alagamentos, mas como fica mais distante da rota da água, rapidamente o acesso foi liberado. Jogadores e funcionários do clube conseguem deixar o local e retornar tranquilamente, e todos os serviços básicos estão funcionando.

Inter pede suspensão de jogos

O Internacional pediu à CBF que seus jogos sejam suspensos por 20 dias. O apelo foi oficializado em nota e teve a FGF (Federação Gaúcha de Futebol) como intermediária. A alegação do Colorado é que não há e menor infraestrutura para realizar as partidas e que é necessário, agora, pensar nas pessoas.

Diante do estado devastador de calamidade pública e da tragédia avassaladora que assolam nossa cidade e estado, o Sport Club Internacional fez um apelo via Presidente Luciano Hocsman, da Federação Gaúcha de Futebol, solicitando à Confederação Brasileira de Futebol a suspensão de todos os jogos do clube por 20 dias. A prioridade absoluta nesse momento é o apoio para a garantia de vida das milhares de pessoas atingidas e a avaliação e restauração do mínimo de infraestrutura necessária para garantir a segurança de todos aqueles que participam de um evento esportivo. Pedimos compreensão, solidariedade, empatia e apoio imprescindíveis neste momento tão delicado e extraordinário.

Incertezas e impossibilidades

A expectativa de Grêmio e Inter é que os próximos jogos também sejam adiados. O Colorado teria pela frente o Juventude, no Beira-Rio, na sexta-feira (10) pela Copa do Brasil e na segunda-feira (13) pelo Brasileiro. O Grêmio iria encarar o Atlético-MG no sábado (11), pelo Brasileirão.