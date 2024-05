Pituca encantou Iniesta, perdeu camisa assinada e tentou trazê-lo ao Santos

O brasileiro chegou a perder uma camisa autografada pelo craque, mas conseguiu recuperá-la. Ele contou com a ajuda de um taxista santista que encontrou a mala, e hoje o item está enquadrado em sua casa.

Pituca ainda contou que tentou convencer Iniesta a vir para o Santos. Ele mandou uma mensagem após o espanhol reagir a uma publicação sua sobre o Peixe no Instagram, mas não conseguiu tirá-lo dos Emirados Árabes.

Bem que a gente queria [trazer Iniesta para o Santos]. Falei para ele vir, mas acho que ele tá bem lá, não quer vir, está tranquilo. Mas quem sabe, a gente tentou, pelo menos. Pituca, no Zona Mista do Hernan

O que Pituca disse

Insistência de Iniesta: "Quando cheguei no Japão, ele estava no Kobe, a gente jogou contra. Ele estava e eu fui bem para caramba. No intervalo, ele veio falar comigo: 'Não tem intenção de jogar aqui?'. Nem levei a sério, é o Iniesta. Terminou o jogo e veio de novo. Disse que tinha, mas que tinha acabado de chegar, com três anos de contrato. Ele disse: 'Vamos tentar ver isso'. Pensei que falou só por falar. Falei: 'Se me levar, eu vou'. Passou um tempo ele me chamou no Insta, eu nem acreditei. Ele disse que tinha interesse, mas que o Kashima estava dificultando. 'A gente queria muito você aqui, mas tem a possibilidade de eu sair também'. Daí eu falei: 'Mas eu queria jogar com você, né'. Kashima não liberou, pedi para me emprestarem, mas não deixaram. Aí expliquei pra ele. No outro ano ele acabou saindo.

Camisa autografada: "No jogo de volta, eu queria a camiseta dele, mas tinha vergonha. Falei no meio do jogo. Acabou o jogo, a gente se cumprimentou, ele entrou para o vestiário, pensei que ele devia ter esquecido. Daí o tradutor disse que tinha um cara me chamando. Quem estava com a camisa? Ele disse que veio trazer a camisa e que aquele negócio de ir para o Kobe estava de pé. (...) Queria o autografo dele na camisa. Colocou: 'Para o meu amigo, Diego Pituca'. Camisa dele coloquei em um quadro, está lá a dele e a do Pelé, assinadas. E uma do meu 1º jogo com a camisa do Santos".