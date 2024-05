Com reforço na manga, Santos dá passo atrás no mercado e reavalia elenco

O Santos deu um passo atrás no mercado e irá reavaliar seu elenco para entender quais as necessidades de contratações na próxima janela.

O que aconteceu

A diretoria tem um pré-contrato com Maceió, da Portuguesa. O jogador chegará na parte final do ano. Com a dificuldade de liberação imposta pelo clube, o Peixe decidiu aguardar o fim do vínculo do atleta, em 5 de setembro.

Maceió foi mantido nos planos mesmo diante da espera por ter um valor baixo. Ele é considerado uma oportunidade de mercado. A expectativa era que o atacante chegasse no início de abril