César Menotti ensinou ideias que sobreviverão a ele

Dois deles, o Huracan de 1973, e a Seleção Argentina campeã mundial Sub 20 de 1979, no Japão, estão na galeria dos melhores times da história do futebol argentino.

Eram uma festa popular. Porque o futebol, disse El Flaco, pertence ao povo.

Foi o que ele sempre defendeu quando sua física e vertiginosa seleção campeã mundial de 1978 (mais parecida com a Holanda de 1974 do que com o Brasil do México de 1970) foi coroada em meio ao horror, com os ditadores comemorando no Monumental de Núñez.

"Jogamos para nossos pais", disse Menotti, "nossos filhos, nossas famílias, nossos vizinhos, o padeiro, o eletricista, jogamos para as pessoas".

Para sua irritação, aquele debate sobre a Copa do Mundo de 1978 nos levou muitas horas, entrevistas que duraram até cinco horas seguidas com a câmera ligada, discutindo a mera suspeita de termos vencido nossa primeira Copa do Mundo "graças a Videla".

Com o tempo, senti que era "apesar de Videla".

Ou seja, 1978 também sobrevive como memória do futebol graças a Menotti, refundador das nossas seleções.