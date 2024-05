Danilo critica CBF por falta de respaldo na 'era Diniz': 'Um grande erro'

Fernando Diniz, ex-técnico da seleção brasileira Imagem: Martin Fonseca/Eurasia Sport Images/Getty Images

Todo treinador precisa de respaldo daqueles que estão acima dele e de tempo, principalmente para implementar uma ideia tão diferente e ambiciosa, como é aquela do Diniz em se tratando de futebol. É impossível trabalhar numa seleção tão grande, com tanta pressão midiática, sem ter uma segurança Danilo

Claro que (a indefinição sobre o futuro) atrapalhou. Acho que foi um grande erro. Já falei com o presidente, não tenho problema em falar abertamente. Foi um grande erro de planejamento e de tomada de decisão. Acho que atrapalhou muito, senão quase tudo, aquilo que poderia ser o trabalho do Fernando Diniz à frente da seleção brasileira

Outras falas de Danilo sobre a seleção

Começo de trabalho e reaproximação: "Foi um início animador. Acho que a seleção brasileira, além de qualidade técnica, sempre foi diferencial pelo orgulho, pelo brilho nos olhos que os atletas demonstraram em vestir a camisa da seleção. Isso sempre foi visto de fora. Nos últimos anos existiu um distanciamento do povo com a seleção. Principalmente por algo que deixamos de fazer, que foi humanizar, se fazer ver onde o povo brasileiro se reconheça. Faltou um pouco isso. Não foram criados mecanismos, não existiam jogos no Brasil, não existiam ações onde pudesse haver contato entre atletas e povo."

Empolgação com primeira Data Fifa: "Primeira coisa, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente viu com o Tite um trabalho de longa duração, de muitas vitórias durante o trajeto, e quando chegou no, em teoria, principal objetivo, que é vencer a Copa do Mundo, a gente falhou."