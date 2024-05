Avaí vira no fim contra o Sport e Santos pode ser líder isolado da Série B

Em seu próximo compromisso no torneio, o Sport encara o Goiás no próximo dia 31, às 21h30 (de Brasília), na Serrinha, já que a partida contra o CRB foi adiada. O Avaí, por sua vez, encara o Goiás no 27, no mesmo horário, no Estádio Ressacada.

O jogo

Logo aos três minutos, o Sport abriu o marcador, quando Alan Ruiz soltou a bomba em cobrança de falta e o goleiro César aceitou. Apesar do começo positivo, a equipe teve que jogar com um a menos a partir do minuto 31, com o autor do tento sendo expulso por segundo cartão amarelo.

No segundo tempo, o Avaí se jogou para o ataque na busca pelo empate e quase marcou, mas Caíque França salvou o chute de Gabriel Poveda. Pouco depois, os donos da casa responderam, com tentativa de bicicleta de Romarinho passando perto.

Aos 18 minutos, a situação do Sport piorou com a expulsão de Zé Roberto. Já aos 44 minutos, os visitantes chegaram ao empate com Maurício Garcez. Depois, nos acréscimos, Jean Lucas concretizou a virada.