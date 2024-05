Ferroviária ganha do Confiança e dorme na vice-liderança da Série C

Na próxima rodada, a Ferrinha enfrenta o Figueirense no próximo dia 26, às 16h30 (de Brasília), no Orlando Scarpelli. Já o Confiança encara o ABC no dia 25, às 17h, no Batistão.

Confira os outros resultados deste sábado da Série C

CSA 0 x 0 Sampaio Corrêa

Volta Redonda 2 x 1 Naútico