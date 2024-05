Caio Bonfim conquista o bronze no GP de La Coruña

? Confederação Brasileira de Atletismo (@bra_atletismo) May 18, 2024

Caio que passou 45 dias na Europa treinando com sua mãe Ganetti Sena Bonfim e competindo vem de boas marcas na preparação para os Jogos Olímpicos de Paris . O atletismo na França será disputado de 1 a 11 de agosto.

Em sua primeira competição fora do Brasil na temporada bateu o recorde brasileiro dos 20 km, em 3 de março, com o bronze no Grande Prêmio Chinês de Taicang, com 1:17:44 (o recorde anterior era dele mesmo, do Campeonato Mundial de Budapeste, na Hungria, em 2013 - 1:17:47).

"O Caio fez 1:17:47 no Mundial de Budapeste, depois melhorou em Taicang e hoje fez 1:17:52, coroando o excelente trabalho na Europa. Esse resultado, significa que o ritmo abaixo de 1:18 está sob o controle do atleta e que ele se encontra na sua melhor forma", afirmou o treinador João Sena, pai de Caio. "Ele teve apoio da CBAt e do COB para fazer essa preparação, o que é muito importante", acrescentou Sena.

Na Copa Korzeniowski de Marcha Atlética em Varsóvia, Polônia, Caio foi prata com 1:19:17; no GP de Podebrady, na República Checa, levou o bronze nos 20 km com 1:18:50. Na sequência, no Mundial de Marcha Atlética por Equipes, em Antalya, Turquia, ao lado de Viviane Lyra trouxe a vaga olímpica na maratona de marcha atlética de revezamento misto, prova nova no programa do atletismo nos Jogos de Paris.

Os demais brasileiros na prova foram Lucas Mazzo, que ficou na 38ª posição (1:21:25) e Max Batista dos Santos (1:21:56) na 44ª, ambos são do CASO-DF.