Carille aguarda jogos-treinos para testar jogadores e variação de esquema

Carille tem a intenção de usar os jogos-treino para avaliar jogadores com menos minutagem, como Sandry e Willian Bigode, por exemplo. A dupla retorna de sérias lesões e está há muito tempo sem jogar. Para adquirir ritmo de jogo e condicionamento físico os dois serão usados em campo.

O treinador também prioriza colocar os reservas na atividade para observá-los em situação de jogo. Nomes como Alex, Cazares, Rincón, Nonato e Patati, que seguem nos planos, serão colocados 'à prova' nos jogos-treinos.

A diretoria do Santos também mira amistosos com o mesmo intuito de dar rodagem à equipe e experiência aos mais jovens. Existe a possibilidade do Santos enfrentar o Boca Juniors na Argentina. O Peixe vê a situação com otimismo, mas ainda faltam detalhes para oficializar a partida.

A única intenção é colocar esses jogadores que participam menos em situação de jogo, pode ser que eu os use. Mas temos que sair com muita qualidade de trás para chegar com a bola no pé e envolver o adversário

Fábio Carille