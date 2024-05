Cássio evita falar de acerto com Cruzeiro e projeta "novos desafios" após deixar o Corinthians

O arqueiro deixou claro que não tem intenção de se aposentar e acredita que a mudança de ares pode até prolongar a carreira. Com quase 37 anos, o atleta projetou a próxima etapa em sua vida e já traça novas metas: construir grandes histórias seja qual for o destino.

"Eu não me vejo parando de jogar futebol. Acho que essa mudança também ajuda a prolongar minha carreira. É uma situação nova, mas estou muito empolgado em seguir com novos desafios", projetou o goleiro.

"Na semana que vem devo me apresentar ao novo clube. Vai ter um tempo ainda para eu vestir a camisa de um novo clube, só posso jogar em julho. Não tenho dúvida que vou agregar aonde eu chegar. É uma experiência nova. Geralmente eu falava como as coisas funcionavam aqui no Corinthians quando chegavam novos jogadores, e agora vão fazer isso comigo", brincou.

"Quero construir uma grande história no lugar que eu for. Essa é minha meta. Tenho muita serenidade que vou ser vitorioso onde eu for. É muito legal ver todas essas conquistas, que vieram através de muita luta, esforço, choro. A gente olha os troféus, mas ninguém pensa o que tivemos que trabalhar para conquistá-los", concluiu.

A trajetória de Cássio no Timão foi marcada por momentos gloriosos que renderam nove títulos e inúmeras histórias brilhantes na carreira do arqueiro. Ele ergueu as taças da Libertadores e Mundial (2012), Paulistão (2013, 2017, 2018 e 2019), Recopa Sul-Americana (2013) e do Campeonato Brasileiro (2015 e 2017).

Entretanto, o goleiro acredita que seu ciclo no Corinthians se encerrou e, por isso, decidiu seguir novos rumos. Com o Cruzeiro à espera, ele só poderá defender a nova equipe em julho, quando se abrir a janela de transferências.