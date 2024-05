Pituca conta preocupação após queda do Santos e dura de Carille na Série B

O meio-campista Diego Pituca disse no Zona Mista do Hernan que retornou ao Santos com receio de como seria após a queda, mas que se surpreendeu no clube e com a reação da torcida. Ele também contou que o técnico Fábio Carille deu um bronca, durante o intervalo do primeiro jogo na Série B, que deu gás ao time (assista acima).

O que Pituca disse

Preocupação após queda à Série B: "Não sabia como ia encontrar [ o Santos]. Acho que todo jogador ficou preocupado de como ia encontrar o CT, as pessoas que trabalham... Presidente também deu tranquilidade para a gente, contratou o Carille. A gente sabia que ia ser muito difícil, ia começar o Paulistão, é o estadual mais difícil, mas quem está ali no Santos foi escolhido a dedo. Acho que a gente teve uma semana de pré-temporada. Carille disse que se a gente comprasse a ideia, ia dar certo, ir jogo a jogo".

Dúvida sobre reação da torcida: "A gente tinha medo também da reação da torcida. Fomos pegar o Botafogo-SP em Ribeirão Preto, achamos que não ia ninguém, mas tinha muita gente, começamos bem, ganhamos. A gente conversava: 'Vamos ver como a torcida vai'... A gente foi jogar em casa, lotado, torcida gritando, apoiando. Batemos recorde no Morumbi, enchemos a Neo Química Arena... Para a gente, anima muito".