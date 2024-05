Santos x Brusque: onde assistir e horário do jogo pela Série B

Santos e Brusque jogam neste domingo (19), às 11h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela sexta rodada da Série B do Brasileiro.

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no sistema de pay-per-view. O Placar UOL acompanha o jogo em tempo real.

O Peixe conseguiu no STJD a liberação para receber torcedores em sua casa. Mais de 9 mil ingressos foram vendidos antecipadamente, arrecadando uma renda próxima a R$ 650 mil, que será revertida em doação aos atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul.