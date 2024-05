CBF anuncia campanha para arrecadar doações para vítimas das chuvas no RS

A CBF anunciou nesta segunda-feira (6) uma plataforma para doações para as vítimas das chuvas do Rio Grande do Sul. A entidade doará R$ 1 milhão pela plataforma e mais R$ 1 milhão em medicamentos.

A CBF e a seleção brasileira se solidarizam com esse momento de dor de todo o povo gaúcho em decorrência da tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul. Neste momento grave, a CBF tem a iniciativa, junto com os atletas da seleção brasileira, de conclamar todo segmento do futebol, clubes, federações, atletas, árbitros e torcedores, a direcionarem contribuições para ajudar as pessoas que passam por esse grave problema. Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF

O que aconteceu

Nomes como Vini Jr, Neymar, Endrick, Dorival Jr e Cris Gambaré gravaram depoimentos pedindo doações. A plataforma foi disponibilizada pela Imply e será auditada pela Ernst & Young.