Enchentes no RS: Inter usa barco no CT, e Grêmio vê 'situação de guerra'

O Tricolor definiu que os próximos treinamentos serão no Complexo Esportivo da PUCRS na zona leste de Porto Alegre, distante das principais zonas de inundação.

Inter usa barco para reduzir dano

O elenco do Inter não tinha treino marcado para sexta-feira. O trabalho deste sábado será realizado no Beira-Rio. Os próximos ainda terão locais definidos, o clube estuda deslocar atividades para o CT de Alvorada, que abriga as categorias de base, ou alugar algum espaço para não sobrecarregar o gramado do Beira-Rio.

O CT Parque Gigante foi atingido em cheio pela enchente. Além dos campos, a estrutura administrativa, espaço de academia, área de saúde e escritórios foram tomados pela água.

O Colorado começou um processo de retirada dos equipamentos. Computadores, documentos, equipamentos de academia, aparato de departamento médico, fisioterapia, fisiologia, tudo foi levado ainda antes do avanço das águas. Até mesmo a energia elétrica do CT foi desligada para evitar riscos.

Na sexta-feira, um barco foi utilizado por funcionários do clube para retirada da última carga de equipamentos que ainda estavam no CT, como chuteiras, bolas e artefatos de treino. Restaram no CT apenas o que era impossível retirar.