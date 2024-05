Atlético-MG x Caracas: onde assistir e horário do jogo pela Libertadores

O Atlético-MG chega à partida classificado, e o Caracas já está eliminado. O Galo soma 12 pontos na competição e precisa de apenas um ponto para se garantir na primeira posição do Grupo G. Já a equipe venezuelana, com apenas 1 ponto, tem sua posição na lanterna da chave sacramentada.

O time de Gabriel Milito ainda briga pela melhor campanha da fase de grupos da Libertadores. Para isso, no entanto, não basta vencer. O Atlético-MG precisa também de tropeços de Palmeiras, River Plate e Talleres para ter a melhor campanha e adquirir o direito de decidir em casa todos os mata-matas até a semifinal.

Rubens, Otávio e Paulo Victor, lesionados, são os únicos desfalques do Atlético-MG. Hulk, fora de ação no último compromisso do Galo por problemas pessoais, deve retornar à escalação titular.

O Atlético-MG vem de duas derrotas consecutivas. A equipe perdeu para o Peñarol na Libertadores e para o Sport na Copa do Brasil (mas se classificou às oitavas de final). Devido à paralisação do Brasileirão, o clube entrou em campo apenas quatro vezes em maio: uma vitória, um empate e duas derrotas.

O Caracas não vence uma partida há mais de três meses. Além da campanha com um empate e quatro derrotas na Libertadores, a equipe também atravessou fase ruim no Apertura do Campeonato Venezuelano.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson; Saravia, Bruno Fuchs e Maurício Lemos; Scarpa, Battaglia, Alan Franco, Arana e Zaracho; Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito