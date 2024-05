Zubeldía nunca perdeu para o Talleres, adversário do São Paulo na Libertadores

O técnico Luis Zubeldía possui um ótimo retrospecto contra o Talleres, adversário do São Paulo nesta quarta-feira, pela Libertadores. Com quatro vitórias e dois empates, o treinador nunca perdeu para a equipe argentina na carreira.

As partidas contra o Talleres ocorreram entre os anos de 2018 e 2021, quando Zubeldía dirigia o Lanús, da Argentina. Nestes jogos, foram 12 gols marcados pelo time do treinador do São Paulo, contra sete da equipe de Córdoba.

A última vez que Zubeldía enfrentou o Talleres foi no dia 25 de outubro de 2021, quando as equipes empataram em 3 a 3 em um jogo frenético válido pelo Campeonato Argentino.