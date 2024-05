CTs de Inter e Grêmio alagam após chuvas em Porto Alegre; veja imagens

O Centro de Treinamento Parque Gigante, do Internacional, ficou alagado após as fortes chuvas no estado do Rio Grande do Sul. O CT do Grêmio também foi afetado.

O que aconteceu

O CT do Inter ficou alagado nesta sexta-feira (3). O Parque Gigante fica próximo à margem do Guaíba. O nível do rio subiu nos últimos dias por conta das chuvas fortes no estado. Veja abaixo imagens do Centro de Treinamento.