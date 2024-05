Tite diz respeitar vaias da torcida do Flamengo e admite 'erro' com Gabigol

Tite admitiu que o momento do Flamengo é difícil, mesmo após a vitória sobre o Amazonas por 1 a 0, pela Copa do Brasil. O técnico ainda disse que respeita e entende as vaias e xingamentos da torcida e, no contexto do jogo no Maracanã, ainda admitiu um "erro" com Gabigol.

"Como eu trabalho a situação emocional, cara? Ela é de respeito ao torcedor. Sempre foi e vai continuar sendo. Porque quando o time não está produzindo, fico quieto. É o mesmo que quando aplaude e fica feliz quando foi campeão e vence clássico. Isso é maturidade, é consciência da atividade. No mesmo momento em que eu vencer, eu receba uma pergunta oposta a essa. É assim", disse Tite.

E qual foi o erro com Gabigol? "Primeiro fiz o reconhecimento em termos físicos. Eu errei de tê-lo colocado num tempo tão grande no jogo. Porque estava um longo tempo fora, e eu o expus. Mas a necessidade do jogo faz. Era um tempo menor que ele tinha para o jogo, e eu quis usar um tempo maior por essa mobilização. Você pode jogar com dois, pode jogar ele com o 9. Ele pode jogar nessas duas variações".