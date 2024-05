Corinthians revela novas camisas com foco no combate ao racismo; veja

O clube vai estrear o uniforme nº 2 já no próximo jogo, contra o Fortaleza, no sábado (4), na Neo Química Arena.

As camisas estarão à venda a partir desta sexta-feira (3). Os preços não foram divulgados.

A divulgação dos mantos foi feita em evento no Parque São Jorge com temática antirracista: "Nossa história é uma página em preto". Toda a diretoria e ídolos como Zé Maria e Wladimir estiveram presentes, além de jogadoras do time feminino. Os jogadores da equipe masculina não compareceram por causa da logística da viagem de volta de Natal.

O clube também terá ações antirracistas. Em parceria com Nike, Observatório da Discriminação Racial do Futebol e CIEE (Centro de Integração Empresa e Escola), o Alvinegro paulista terá sessões de letramento racial para funcionários e todo o elenco profissional e de base, além de que lançará um edital no dia 15 de maio para contemplar 20 jovens negros com bolsas integrais durante quatro anos de graduação em um curso de administração.