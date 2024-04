Jornalista relata ameaças após jogador homônimo ficar com Pabllo Vittar

Polidoro Júnior, jornalista Imagem: Arquivo Pessoal

Já tinha acontecido isso com a Jojo, mas nenhum ataque, foi mais na base da brincadeira, 'Poli namorando a Jojo'. Com a Pabllo Vittar foi bem diferente sim.

Segundo o radialista, os responsáveis pelos ataques eram "jovens, muitos com contas reais e outros 'haters', ameaçando, xingando... Intolerância mesmo". Ele conta que os ataques pararam após ele se manifestar nas redes sociais afirmando que não era o Polidoro jogador.

Eu fico imaginando o que os homossexuais passam com esse tipo de intolerância, e também o próprio Vini Jr, do Real Madrid, na questão da intolerância racial. [...] , É preciso mudar esse jogo. Eu senti na pele por 48 horas, mesmo não tendo nada a ver com isso.

Não sofri porque não é problema meu. [...] Não me afetou em nada, não me sinto prejudicado. Simplesmente fiz as pessoas entenderem que não precisa ter intolerância em pleno século XXI. Estou tranquilo. Tive que responder muitas mensagens, claro, a maioria de zoação de muitos conhecidos e torcedores daqui, de vários clubes, mas não me afetou em nada.

Polidoros já se encontraram