Neto pede saída Cássio do time titular: 'Precisa de ajuda como ser humano'

O momento é tão ruim que aura toda fica em cima do cara. Ele é culpado do Cacá perder o gol de cabeça? Ele é culpado do Fagner ser esse jogador violento e que não agrega nada mais? Ninguém faz nada, nem o treinador, nem o Fabinho Soldado.

Vocês vão arrebentar com o Carlos Miguel. Quando ele entrar e tomar uma goleada. E vai tomar. E (o Corinthians) não vai ficar entre os dez primeiros (do Brasileirão). Se vocês mandarem o António Oliveira embora, vão dar um tiro no pé. Qualquer outro que chegar, com esse elenco, não vai conseguir fazer. O António está mais preparado para isso. Mas tem que tomar pulso".

Derrota do Corinthians

O Corinthians perdeu por 1 a 0 para o Argentinos Juniors nesta terça (23). A derrota na 3ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana colocou o alvinegro na segunda posição da chave.

Cássio desabafou em entrevistas pós-jogo. À ESPN, o goleiro chegou a mencionar a possibilidade de deixar o clube. Ao SBT, o ídolo corintiano lamentou o fato de "apanhar igual a um cachorro" e afirmou recorrer a ajuda psiquiátrica.