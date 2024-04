'Só falta o Corinthians destruir a imagem do Cássio', dispara Mauro Cezar

O colunista Mauro Cezar Pereira comentou no UOL News Esporte o desabafo de Cássio após a derrota do Corinthians na Sul-Americana. Na visão de Mauro, é muito grave o desgaste emocional pelo qual um dos maiores ídolos da história do clube está passando.

'Cássio é ídolo histórico do Corinthians': "Isso aí é uma coisa muito séria, porque o Cássio é um dos maiores ídolos do Corinthians e é um remanescente real. Tem o Paulinho também, que voltou de lesão, ontem o coitado corria num time totalmente desorganizado e ele tentando fazer alguma coisa, você via a pressa dele tentando alguma coisa, mas vai fazer o quê? O time não existe do ponto de vista coletivo. Mas é muito sério porque o Cássio virou um ídolo histórico do clube: as grandes conquistas do Corinthians em toda sua história, muitas delas, se o Corinthians é campeão da Libertadores, agradeça ao Cássio, não só pela defesa diante do Diego Souza contra o Vasco no Pacaembu, mas por todas as partidas maravilhosas que ele fez, inclusive no Mundial de Clubes".

'Vai destruir a imagem do Cássio?': "Ele ainda é um goleiro em condições de oferecer algo ao Corinthians, mas num time tão bagunçado tudo vai pra baixo, todo mundo cai de rendimento, você vai esperar que o goleiro sozinho se destaque, como um Superman ou um Batman? Não tem essa. Eu vi ele emocionado, isso é muito grave, só falta o Corinthians, além de tudo que estão fazendo para destruir o clube com péssimas gestões, você vai destruir a imagem de um cara como o Cássio? Um jogador que nunca faltou respeito com o clube. Um jogador que, fosse outro, de outro caráter, outra postura, vendo a barca afundar, poderia muito bem ir para outro clube que tivesse numa situação financeira melhor e procurasse um goleiro. Isso aí é muito fácil de fazer, mas não, ele está lá, firme, dando a cara, jogando, acertando, errando. Ele está certo, se alguém acha que o problema é ele? O problema é muito maior".