Corinthians joga mal de novo e perde com gol-relâmpago e expulsão incomum

Tudo piorou quando Raul Gustavo foi expulso no segundo tempo. O zagueiro empurrou o assistente e levou vermelho direto. Com um a menos, o Corinthians quase não assustou os argentinos.

O resultado aumenta a pressão sobre o técnico António Oliveira. O Corinthians não fez um gol nos últimos quatro jogos e não venceu no Brasileirão depois de ser eliminado precocemente no Campeonato Paulista.

O Timão fica no segundo lugar do Grupo F, com quatro pontos. O Argentinos Juniors foi a seis. O Corinthians voltará a campo para enfrentar o Fluminense, domingo, na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Primeiro tempo sofrível

O Corinthians não jogou nada na etapa inicial. O gol do Argentinos Juniors logo aos dois minutos fez o Timão ficar entregue em campo.

O gol novamente teve uma infelicidade de Cássio, que saiu mal do gol. O zagueiro Félix Torres também errou na origem da jogada do gol de Verón.