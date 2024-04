Kajuru diz que Textor mostrou imagens de edições de vídeo do VAR

O empresário americano John Textor, dono da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Botafogo, mostrou imagens com edições de vídeo do VAR em jogos de futebol, afirmou o senador Jorge Kajuru (PSB-GO) durante entrevista no UOL News desta quarta (24). Kajuru preside CPI da Manipulação de Apostas no Senado.

Temos uma gravação que eu ouvi, ele botou na minha mão no telefone, do árbitro dizendo: 'Aos 16 minutos do primeiro tempo, num agarra a agarra, eu inventei um pênalti porque eu prometi isso para quem me ofereceu a propina. Depois tiveram vários outros agarras-agarras com pênaltis claríssimos, e eu não marquei porque eu combinei e cumpri com a minha parte, apenas o outro lado que ainda não me pagou a propina prometida'. Como que eu parlamentar e presidente de uma CPI vou ignorar? Jorge Kajuru, senador (PSB-GO) e presidente da CPI da Manipulação