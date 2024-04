John Textor, o Elon Musk do futebol

Ser bilionário não impede ninguém de ser imbecil.

É o que vemos, em escala mundial, com o empresário sul-africano Elon Musk e com o estadunidense John Textor pelos gramados, um dono da Tesla, o outro do Botafogo.

É claro que o Botafogo é muito mais importante que a Tesla, o que não dá a Textor o direito de ser tão irresponsável e mentiroso como Musk.