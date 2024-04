Everton vence, e Liverpool perde chance de se aproximar do líder no Inglês

16'. Alisson salva! Em bola alçada na área, Calvert-Lewin subiu sozinho e cabeceou firme para o gol. O brasileiro fez boa defesa no alto em cima da linha.

26', 1x0. O Everton pressionou no campo de ataque e venceu a zaga do Liverpool contando com a sorte. No bate e rebate dentro da área, o zagueiro Branthwaite pegou a sobra e chutou no canto esquerdo do goleiro. A bola passou por baixo de Alisson, tocou na trave e entrou no gol lentamente.

35'. Salah deu belo passe para Darwin Núñez, que se encontrou em ótima posição para finalizar. O uruguaio acabou chutando em cima do goleiro Pickford.

43'. Darwin deu passe para Luis Díaz, que finalizou muito perto do gol. Pickford fez grande defesa.

57', 2x0. Calvert-Lewin aproveitou bela cobrança de escanteio de McNeil e subiu no alto para cabecear para o fundo do gol.

68'. Na trave! Luis Díaz quase marca para o Liverpool, mas a bola explodiu na trave esquerda do goleiro.