Mbappé marca, PSG vence Lorient e pode ser campeão francês 'no vestiário'

Depois dos gols o time de Mbappé recuou novamente e administrou a partida até o intervalo.

No segundo tempo, o PSG iniciou mais determinado e foi para cima dos donos da casa, conseguiu aumentar ainda mais a vantagem.

Com um 3 a 0 no placar, o Paris resolveu segurar o resultado e fez algumas substituições. O Lorient aproveitou esse momento e esboçou reação, partindo para o ataque.

Os donos da casa conseguiram diminuir a vantagem e quase marcaram outro, se não fosse Dunnarumma. Mas, Mbappé aumentou a vantagem novamente, em linda jogada individual, nos acréscimos do segundo tempo.

Principais lances:

Gol! 0-1 Aos 20' Dembélé recebeu na entrada da área de Mayulu, que havia roubado a bola no meio do campo. O camisa 10 escapou da marcação e chapou no cantinho do gol, abrindo o placar.