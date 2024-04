Sem opções, time espanhol deve escalar preparador de goleiros em partida

O Arenteiro, time da terceira divisão espanhola, tomou medida drástica para poder escalar um goleiro na partida contra o Deportivo La Coruña, no próximo domingo (28).

O que aconteceu

O Arenteiro inscreveu seu preparador de goleiros e deve utilizá-lo como titular. Diego Rivas, de 37 anos, será o arqueiro de emergência na 34ª rodada da terceira divisão.

As três opções do Arenteiro estão indisponíveis. Diego García, titular da posição, sofreu lesão no tendão de Aquiles e está fora do resto da temporada. Manu Figueroa, terceiro goleiro, também está lesionado. E o reserva Pablo Brea, que vem atuando nas últimas partidas, não pode jogar por cláusula contratual: ele está emprestado pelo Deportivo, adversário de domingo.