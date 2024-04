Parar o Brasileirão? 'Estamos batendo palma pra louco dançar', diz PVC

Importante: Acabei de conversar com um árbitro de Série A, que diz que a Anaf hoje não representa a maior parte dos árbitros, quem representa é a Abrafut. Ou seja, nós estamos batendo palma pra louco dançar ao falar do presidente da Anaf, que está fazendo uma nota política com alguns absurdos. Eu discordo de ter de parar o campeonato por uma suspeição lançada pelo Textor que fez questão de não levar os indícios, e estou chamando de indícios porque foi como chamou o senador Jorge Kajuru ontem, e de não levar para o MP de Goiás, que era o caminho óbvio, porque o MP de Goiás tem uma investigação de dois anos. Paulo Vinícius Coelho

Classificação e jogos Brasileirão

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro, Danilo Lavieri debatem os principais temas da semana.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz e Renato Maurício Prado debatem os principais temas do dia no futebol.