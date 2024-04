Associação de árbitros quer parar o Brasileirão após acusações de Textor

Pelo bem do futebol, o Brasileirão precisa ser paralisado! E uma boa parcela de árbitros está disposta a dar esse grito de liberdade por não aguentarem mais tamanha indiferença e pouco caso por parte do presidente da CBF que em respeito ao futebol deveria ter vergonha na cara e renunciar. Trecho da nota da ANAF

A manifestação da ANAF acontece no dia seguinte ao depoimento de John Textor na CPI da Manipulação de Jogos. O dirigente também apresentou os relatórios da Good Game que, segundo ele, embasam as acusações de manipulação nas partidas do Brasileirão.

Veja, na íntegra, a nota da ANAF

Os árbitros precisam se unir e paralisar o Campeonato Brasileiro; competição está em xeque após acusações de Textor que colocam o VAR sob suspeição

Não há outro caminho: é preciso parar o Brasileirão 2024 antes que façam o VAR virar caso de polícia. Tenho recebido inúmeros telefonemas de árbitros insatisfeitos e já há um volumoso grupo que deseja, em protesto ao que está ocorrendo, interromper o campeonato brasileiro já nas próximas rodadas.